L’Amministrazione comunale di Muros ha ottenuto un finanziamento di 220 mila euro dalla Regione Sardegna, destinato alla riqualificazione della Casa Comunale. Le risorse consentiranno di avviare un importante intervento di miglioramento e valorizzazione dell’edificio municipale, con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali, efficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini e del personale comunale. Il progetto prevede lavori di manutenzione e riqualificazione che contribuiranno anche a migliorare la fruibilità degli uffici e la qualità dei servizi offerti alla comunità. L’ottenimento del finanziamento rappresenta un risultato significativo per l’Amministrazione, frutto dell’impegno nella partecipazione ai bandi regionali e nella programmazione di interventi utili allo sviluppo e alla modernizzazione delle strutture pubbliche. «Si tratta di un’opportunità importante per il nostro Comune – sottolinea il sindaco Tolu – che ci permetterà di intervenire su un edificio centrale per la vita istituzionale e amministrativa del paese, migliorando gli spazi e garantendo ambienti più adeguati sia per i cittadini sia per chi vi lavora ogni giorno. Il risultato è ancora più importante in quanto su una graduatoria di 459 interventi, Muros si è qualificato al 45° posto». Nei prossimi mesi saranno avviate le procedure tecniche e amministrative necessarie per l’attuazione dell’intervento e per l’avvio dei lavori. L’Amministrazione continuerà a lavorare per intercettare ulteriori risorse e finanziamenti utili a realizzare opere e servizi a beneficio della comunità.

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