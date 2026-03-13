Il Comune di Sennori ha aderito al progetto “YES I HELP”, un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale delle persone con disabilità, puntando a valorizzare le loro capacità attraverso percorsi formativi concreti che consentano loro di diventare parte attiva della comunità. Il progetto prenderà il via nei prossimi giorni negli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale: sei persone parteciperanno ad attività pratiche e momenti di formazione che consentiranno loro di acquisire competenze importanti, tra cui quelle relative al primo soccorso e all’uso del defibrillatore.

“YES I HELP” rappresenta un cambiamento di prospettiva rispetto ai tradizionali interventi socio-assistenziali: non solo supporto e tutela, ma anche responsabilità, autonomia e contributo diretto alla sicurezza e al benessere della comunità. «Questo progetto nasce dalla volontà di promuovere un modello di inclusione reale. Vogliamo superare l’idea della disabilità legata esclusivamente all’assistenza e costruire invece percorsi che rendano le persone protagoniste della vita della comunità», afferma il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Pietro Sassu. «Attraverso questo progetto i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze utili e concrete, dimostrando che tutti possono dare un contributo significativo alla società. L’inclusione passa anche da qui: dal riconoscere valore, capacità e ruolo attivo a ogni persona», aggiunge il vicesindaco. L’iniziativa prende spunto anche dall’esperienza dell’associazione Albatross, che da anni promuove lo sport come strumento di inclusione e solidarietà, sostenendo persone con disabilità attraverso attività sportive e iniziative sociali. La metodologia sviluppata con “YES I HELP” sarà inoltre al centro della prossima spedizione umanitaria dell’associazione in Kenya, dove il modello di formazione e partecipazione attiva verrà condiviso e sperimentato in un contesto di cooperazione internazionale. Il progetto prevede un percorso formativo suddiviso in diverse fasi: una fase introduttiva dedicata agli aspetti motivazionali e relazionali, una giornata di formazione pratica con esercitazioni e simulazioni di primo soccorso e, infine, un momento pubblico conclusivo con la consegna degli attestati. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche sociali dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare i percorsi di inclusione e partecipazione attiva, costruendo una comunità più solidale, consapevole e inclusiva.

© Riproduzione riservata