Ci sono pochi agenti nel carcere di Bancali, a Sassari. Il personale è «insufficiente» per garantire tutti i controlli necessari sui detenuti in regime di 41 bis.

Per questo la Cassazione a negato al boss di Cosa Nostra, Salvatore “Salvino” Madonia, 80 anni, l’acquisto e l’uso di un lettore di compact disc per ascoltare musica nella propria cella.

Acquisto già negato all’origine dalla direzione del carcere sassarese, decisione contro cui il boss di Cosa Nostra – condannato all’ergastolo per numerosi omicidi – aveva fatto ricorso, vincendolo davanti al Tribunale di Sorveglianza.

I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dal carcere sassarese, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal ministero della Giustizia, annullando così la decisione dei giudici di Sorveglianza che avevano ordinato alla casa circondariale di autorizzare Madonia all’utilizzo del lettore cd.

E alla base della decisione della Cassazione c'è proprio la carenza di organico da anni denunciata dai sindacati. La sezione 41 bis che ospita Madonia, si legge, «è una delle più affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti». Il Tribunale di sorveglianza, concedendo a Madonia l'acquisto e l'uso del lettore cd, «ha trascurato totalmente di valutare la sua incidenza concreta sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento relativo alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative».

Nel carcere di Bancali il padiglione del 41bis ospita 92 detenuti, 572 in totale su una capienza massima di 458. In servizio ci sono 297 agenti a fronte dei 342 previsti. Secondo il piano di riorganizzazione dei detenuti varato dal Governo, a Sassari gli ospiti in regime 41bis dovrebbero aumentare del 20%.

(Unioneonline/L)

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