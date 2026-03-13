Ladro di cosmetici a Sassari. Ieri un 35enne extracomunitario è entrato nell'attività commerciale Upim e ha cominciato a sottrarre una serie di prodotti di bellezza, per un valore di 270 euro circa. L'uomo ha nascosto quanto preso in alcune buste, dai rossetti al mascara, dopo aver tolto i dispositivi di antitaccheggio. All'uscita non è scattato quindi l'allarme e l'indagato ha preso il volo.

Tuttavia, l'azione non era passata inosservata ai presenti che hanno allertato la polizia locale. Gli agenti, ricevuta la descrizione del sospettato, sono riusciti a trovarlo in una via poco lontana da viale Italia. Questi ha indicato il luogo dove aveva messo la refurtiva venendo arrestato per tentato furto.

Oggi in tribunale a Sassari il giudice Paolo Bulla ha disposto per lo straniero, difeso dall'avvocato Raffaele Rocco, la convalida dell'arresto e la misura della presentazione, una volta alla settimana, nella sede del Comando di polizia locale. Il pm era Antonio Piras.



