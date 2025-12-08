È stato segnalato alla Procura della Repubblica di Sassari l’episodio di molestie sessuali subite da una ragazzina di 14 anni domenica pomeriggio a Porto Torres.

Stava passeggiando in via Sassari, poco distante dall’edicola, quando un uomo di circa vent’anni, di origine straniera, si sarebbe accostato con il tentativo di palpeggiarla. Ha tentato di infilarle le mani nel reggiseno ma la giovane ha reagito, e nel tentativo di divincolarsi il molestatore le avrebbe afferrato i capelli. La ragazzina è riuscita a liberarsi dall’aggressore e a scappare verso casa. Inseguita per un tratto di strada ha poi raggiunto la propria abitazione.

«L’uomo di carnagione scura indossava una tuta nera – spiega la mamma – probabilmente era sotto l’effetto di alcol o droghe». Ancora sotto choc la 14enne ha raccontato quanto accaduto ai genitori, i quali non hanno esitato a denunciare l’episodio ai carabinieri della compagnia di Porto Torres.

Nelle prossime ore verrà sentita la versione della minorenne per aiutare gli investigatori a risalire al colpevole. Nella zona anche le telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’episodio. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri che indagano sull’accaduto su disposizione della Procura.

