Tamponamento tra un’autovettura e due camion sulla 131 all’altezza di Bonnanaro. L’incidente si è verificato stamattina quando una macchina, forse per l’asfalto bagnato, è finita contro il guardrail.

In quel momento sopraggiungevano due camion che hanno rallentato, con uno che avrebbe tamponato l’altro che ha colpito a suavolta anche l’auto. Per fortuna l’occupante di quest’ultima era già uscito dall’abitacolo e non ci sono state conseguenze.

Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. In tutto cinque feriti: tre portati a Sassari in codice rosso per dinamica e 2 a Ozieri in codice giallo. Il più grave è il conducente che ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

