Il Consorzio del Porto di Alghero conferma il suo timoniere. L’assemblea ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2025–2029, scegliendo ancora una volta Giancarlo Piras, all'unanimità. Il CdA appena insediato ha nominato Luigi Solinas vicepresidente. Completano il Consiglio: Massimo Cadeddu, Carmelo Cano, Pietro Paolo Carta, Antonello Farris, Giovanni Pensé e Stefano Salaris. All’assemblea hanno partecipato anche il sindaco Raimondo Cacciotto e il vicesindaco Francesco Marinaro, sottolineando il ruolo centrale del porto per lo sviluppo turistico, economico e sportivo della città. Per il Consorzio si apre una nuova fase di lavoro orientata a rafforzare servizi, governance e progettualità. <Grazie ai soci per la fiducia e la presenza costante> il commento del presidente Piras.

© Riproduzione riservata