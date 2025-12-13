Il Ponte romano, uno dei simboli della città di Porto Torres, espressione figurata di un legame tra generazioni diverse, immagine di una cultura architettonica che contraddistingue l’antica Turris Libisonis.

Questo il logo ufficiale della nascente Università delle tre età di Porto Torres, disegnato dalla studentessa del Liceo dell’Istituto artistico “F Figari” di Sassari, la 17enne Aurora Porcu, vincitrice della concorso di idee “Design e Borsa di studio” promosso dall’Inner Wheel presieduto da Rita Secchi. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sala del Palazzo del Marchese, a Porto Torres, alla presenza delle assessore del Comune turritano, Gavina Muzzetto e Maria Bastiana Cocco, la presidente Ute, Alba Rosa Galleri e da Pina Carboni, una delle socie Inner Wheel. Hanno partecipato anche l’insegnante dell’Istituto Paglietti di Porto Torres, Alessandra Sannino, e dell’Istituto Figari, Pierina Lunesu. Due studenti del Paglietti si sono posizionati tra i primi dieci finalisti.

La studentessa vincitrice, Aurora Porcu, allunna della classe 4D Grafica, ha sviluppato un progetto all’interno del lavoro che ha coinvolto l’intera aula, seguita dal professore Gavino Piredda, il quale ha guidato e supportato il gruppo nella elaborazione dei diversi elaborati.

«Siamo orgogliosi di questo premio – ha detto la presidente dell’Inner Wheel, Rita Secchi - che valorizza il talento degli studenti, partecipi di un progetto che ha visto mettere a confronto la creatività e le idee dei ragazzi, una iniziativa che valorizza il loro talento».

