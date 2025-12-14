Gli splendidi reperti archeologici osservati con un occhio al cielo, quando uno dei monumenti simbolo della città di Porto Torres incontra il Sole e mostra tutta la sua bellezza.

Domenica 21 dicembre, durante il solstizio d'inverno nel giorno più corto dell'anno, l'area della necropoli di Su Crucifissu Mannu sarà teatro di un'esperienza unica dal titolo "Il Natale del sole", in cui l'archeoastronomia si unisce al mito e alla storia antica.

In occasione della visita guidata al monumento riconosciuto patrimonio dell'Unesco, a partire dalle 7.30 si osserveranno due momenti solari particolarmente suggestivi, con esplorazione archeologica del sito, dalle Domus de janas al periodo di età romana. Nella giornata più corta dell’anno, quando il Sole sembra morire per poi rinascere, le comunità antiche celebravano il ritorno della luce e il rinnovarsi della vita. ù

L'evento patrocinato dal Comune a cura della cooperativa Memoria storica racconta ai visitatori il significato del solstizio preistorico al 𝘋𝘪𝘦𝘴 𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘴 𝘐𝘯𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪, fino al Natale cristiano, una storia di rinascita e luce che vince sulla notte. Il ritrovo facoltativo per i partecipanti è previsto per le 7 in via Bassu, presso la stazione marittima di Porto Torres, oppure alle 7.30 con arrivo diretto al sito dalle ore 7.30 (consigliato entro le 9.30 e non oltre le 12.30). Il sito archeologico è situato sulla ex 131 (direzione Sassari → Porto Torres, svoltare a destra dopo il km 224 e proseguire per 350 m su strada sterrata). La visita è gratuita senza prenotazione. Si consiglia scarpe e abbigliamento comodi.

