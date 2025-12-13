Erano in libera uscita dal ruolo di agenti di polizia penitenziaria al carcere di Bancali. Ma quando hanno visto un ladro darsi alla fuga, sabato sera a Predda Niedda, non hanno esitato a intervenire.

I due hanno notato un uomo intorno alle 19.15, forse extracomunitario, uscire di corsa dal supermercato Lidl di Predda Niedda tentando di nascondere il volto con il cappuccio. Dietro di lui la commessa del punto vendita che provava a inseguirlo.

A questo punto però intervenivano gli agenti che gli andavano dietro, bloccandolo 100 metri più avanti.

Una volta fermato venivano a sapere che la persona aveva commesso un furto nei locali dell’esercizio e avvertivano allora la Polizia di Stato a cui consegnavano il ladro.

L’episodio viene reso noto grazie al sindacato di polizia penitenziaria Uspp che, per voce del suo segretario provinciale, Gregory Saba, sottolinea la professionalità dei due agenti. «Così come la loro prontezza e il senso del dovere dimostrati dai colleghi intervenuti – conclude Saba - i quali, pur liberi dal servizio, hanno agito con efficacia e responsabilità, offrendo un esempio concreto dei valori e della preparazione che contraddistinguono il Corpo».

© Riproduzione riservata