Il teatro all’aperto con la condizione del meteo affinchè possa svolgersi. Il titolo curioso dello spettacolo itinerante è “Se non piove”, una mini rassegna a Porto Torres a cura di Maurizio Giordo della compagnia Gurdulù Teatro.

Dedicata «ai bambini da 0 a 99 anni», la rassegna ha in programma tre spettacoli in tre piazze del centro cittadino, palcoscenici naturali per una performance tra comicità e interattività col pubblico. L’appuntamento è in programma domenica 14 dicembre a Porto Torres, nella piazza Umberto I dalle ore 17.07 che vedrà protonisti gli attori di Gurdulù Teatro con la rappresentazione “Riprendiamo il Futuro” dal laboratorio di Body Percussion a cura di Mauritmo Dorè.

L’ironia anche nella precisazione degli orari. Alle 17.59 si prosegue in piazza Garibaldi con il Blue Coffe che presenta Jacob di e con Jonathan Frau, per finire alle 18.47 nella piazza della Consolata con Fogli Volanti che presenta “Circo Matto” di e con Riki Tanca. Il teatro itinerante con ombrello è a cura di Centro d’arte movimento e Babajaga.

© Riproduzione riservata