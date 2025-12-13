Un nastro rosso per Ana Cristina Duarte Correia, la donna di 38 anni vittima di femminicidio, uccisa barbaramente dal marito nel settembre 2024. Venerdì, al Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, l’attivista e presidente dell’associazione Artemixia Rosalba Castelli ha apposto un nastro rosso in ricordo della donna brasiliana ma che aveva vissuto diversi anni a Porto Torres, inserendosi appieno nella comunità turritana e lasciando un grande ricordo.

La notizia della sua morte ha profondamente turbato la città, riportando con forza l’attenzione su quanto sia urgente continuare a riflettere e agire contro la violenza di genere. All’apposizione del nastro erano presenti anche amiche e amici di Ana, insieme a Rosalba Castelli che sta portando avanti il progetto “Orme d’ombra” percorrendo a piedi l’Italia e anche la Sardegna per costruire una rete diffusa di memoria, consapevolezza e partecipazione civica contro la violenza di genere, onorando le donne vittime di femminicidio attraverso un cammino rituale e collettivo lungo il periplo dell’isola.

Il progetto coinvolge donne detenute, giovani e comunità locali in un percorso condiviso di riflessione e prevenzione.

