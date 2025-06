Parcheggio selvaggio lungo la strada che conduce alla Valle della Luna, nella località Capo Falcone, sul litorale di Stintino. Sedie, tavolini e tende, con l’intenzione di sostare a lungo per condividere insieme un pasto.

Sette auto e oltre dieci persone nello spazio in cui vige il divieto di sosta prolungata allo scopo abitativo, ma dove è consentito il parcheggio delle auto. Invece una comitiva di turisti ha voluto allestire una vera tenda da campeggio, in piena comodità, per non rinunciare ad un panorama da sogno.

Spesso il sovraffollamento crea un problema di parcheggi, e ogni regola anche solo di buon senso civico viene ignorata.

Ma i parcheggi selvaggi creano, in alcuni casi, non soltanto problemi di natura ambientale ma rappresentano dei pericoli per le persone. Impegnati nell’attività di prevenzione e controllo, gli uomini della compagnia barracellare di Stintino sono immediatamente intervenuti per sanzionare i trasgressori con una multa, da circa 80 euro, come stabilito dal regolamento.

© Riproduzione riservata