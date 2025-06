Alla fine della prova sono tutti commossi. I familiari, le insegnanti, i piccoli allievi della 1C, i loro genitori. E naturalmente Lucia Piras, per tutti la signora Lucia, che ha coronato un sogno, chiudendo un cerchio lungo parecchi lustri.

Perché alle 17.30 di ieri, alla scuola primaria di via Caboni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu, l’ottantottenne signora Lucia ha superato l’esame di idoneità per l’accesso alla seconda elementare, ottenendo quella promozione che le era sfuggita quando era una bambina cresciuta sotto la guerra e la povertà, con tanta voglia di imparare ma senza mai essere aiutata.

Quattro bocciature in prima elementare, punizioni umilianti, finché non fu più mandata a scuola e dovette aiutare nei lavori in casa e in campagna. Senza mai dimenticarsi quei momenti tra i banchi di scuola, con il rimpianto ad appesantirle il cuore.

