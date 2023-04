Ancora nessuna traccia dei due pescatori subacquei dispersi nel mare del Golfo dell’Asinara.

Dei due giovani sassaresi, di 35 e 38 anni, dopo ore di ricerche, nel tratto di mare tra Stintino e Porto Torres, non si ha alcuna notizia. Poco prima delle 19 avevano lancato l’Sos dalla loacalità di Ezzi Mannu, informando la Capitaneria di porto di Porto Torres che stavano imbarcando acqua e che avrebbero indossato i salvagenti per tentare di raggiungere la costa più vicina.

Una maxi operazione di ricerca era partita dopo l’allarme alla sala operativa di Porto Torres, con l’invio delle motovedete Cp 810 e l’elicottero, prima dei vigili del fuoco di Alghero e poi della Guardia Costiera turritana che resterà operativo fino alla mezzanotte.

Le forze di emergenza presenti anche via terra, vigili del fuoco e uomini della compagnia barracellare di Stintino, per via delle difficoltà dovute all’oscurità hanno interrotto le ricerche dopo aver perlustrato l’intera zona.

Dalle 22 il coordinamento delle attività di ricerche è passato alla direzione marittima di Olbia.

