L'incentivo proposto dalla Camera di Commercio di Sassari aumenta significativamente per le imprese del Nord Sardegna che partecipano ad eventi internazionali. È stato presentato questa mattina nella sede camerale di via Roma il nuovo Regolamento del "Fondo Fiere 2026", che mette a disposizione una dotazione finanziaria di 250mila euro per l’anno in corso.

Il bando è rivolto alle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Sassari con sede legale nel territorio di competenza. L'iniziativa mira a facilitare la partecipazione a fiere e mostre attraverso contributi a fondo perduto che coprono un'ampia gamma di costi: dall'affitto degli spazi espositivi e allestimenti ai servizi di interpretariato, fino alle spese di trasporto dei materiali e ai costi di viaggio e pernottamento per un massimo di due rappresentanti aziendali.

Dal 2012 ad oggi, il Fondo Fiere ha erogato complessivamente 1.335.000 euro, sostenendo ben 1.141 beneficiari. Un supporto che si è rivelato importante, specialmente alla luce dei recenti dati sull'export del nord Sardegna: tra il 2020 e il 2025, le esportazioni hanno mostrato una crescita costante, segnando un nuovo "salto di livello" proprio nel 2025. I prodotti caseari guidano la classifica delle esportazioni con 61,6 milioni di euro (32% del totale), seguiti da imbarcazioni (34,3 mln) e prodotti chimici (23 mln). I mercati di riferimento vedono in testa l'Europa (43%) e il Nord America (38%), con gli Stati Uniti che si confermano come il principale partner commerciale singolo.

La misura del contributo è così modulata:

Eventi in Sardegna o virtuali: fino a 2.000,00 euro (copertura del 50% delle spese ammissibili).

Eventi nel resto d'Italia: fino a 4.000,00 euro (copertura del 50% delle spese ammissibili).

Eventi all'estero: fino a 5.000,00 euro (copertura del 60% delle spese ammissibili).

Il massimale annuo per singola impresa è fissato a 8.000 euro, estendibile a 10.000 euro qualora l'azienda partecipi ad almeno una manifestazione internazionale.

