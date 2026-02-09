lo smottamento
09 febbraio 2026 alle 11:57aggiornato il 09 febbraio 2026 alle 12:00
Frana sulla Statale tra Alghero e Villanova MonteleoneMassi sulla carreggiata, intervento dei vigili del fuoco all’alba
Frana questa mattina al chilometro 8 della Statale 292, che collega Alghero e Villanova Monteleone.
I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 6,15 per dei massi che hanno invaso la carreggiata.
La squadra ha messo in sicurezza l’area interessata dallo smottamento, in attesa delle macchine operatrici dell’Anas.
Non si registrano né feriti né auto coinvolte. Sul posto hanno operato anche i carabinieri.
