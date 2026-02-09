Frana questa mattina al chilometro 8 della Statale 292, che collega Alghero e Villanova Monteleone. 

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 6,15 per dei massi che hanno invaso la carreggiata. 

La squadra ha messo in  sicurezza l’area interessata dallo smottamento, in attesa delle macchine operatrici dell’Anas.

Non si registrano né feriti né auto coinvolte. Sul posto hanno operato anche i carabinieri. 

