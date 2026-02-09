Grande successo di pubblico per la sfilata del Carnevale Ossese tra colori, maschere, danze e un mix di suoni, profumi e tradizioni che hanno trasformato Ossi in un grande palcoscenico di bellezza. Una manifestazione messa a punto dal Comune di Ossi, insieme alla Consulta Giovanile per un appuntamento dedicato alla memoria di Enzo Solinas e Diego Orani.

Dopo le date di gennaio con la festa di Sant’Antonio Abate a cura dei Fedales ’76, e la tradizionale arrostita, accompagnata da canti e balli sardi, organizzata dal Gruppo Folk “Città di Ossi”, sabato 7 febbraio si è svolta la tradizionale sfilata dei carri allegorici e il ballo in maschera, frutto della collaborazione tra Consulta Giovanile, Pro Loco, Happy Events, Blu Star, “I Peruviani” e figuranti in maschera, Istituto Comprensivo “A. Gramsci”, Fedales ’76 e Caffè del Parco. Ampio spazio anche agli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con il Carnevale in Biblioteca l’11 febbraio, a cura della Biblioteca Comunale di Ossi, e il Ballo dei Puffi mascherato del 12 febbraio, organizzato dalla Polisportiva Ossese e dalla Consulta Giovanile.

Il programma proseguirà il 15 febbraio con il Pranzo di Carnevale, il 17 febbraio con S’Attitu a Giolzi, a cura del Gruppo Folk "Città di Ossi", Happy Events e CIF, e il 21 febbraio con l’arrostita in Largo Diaz organizzata da Sa Greffa Noa, fino a culminare il 28 febbraio con Assazzende e Buffende a cura di Pastinum, una delle manifestazioni ossesi più rappresentative e attese.

