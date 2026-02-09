Sassari, violento pestaggio nel centro storico: trentenne in RianimazioneL’aggressione in via Rosello, nella notte tra sabato e domenica. Il ferito è stato trasportato al Santissima Annunziata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata il trentenne vittima di un grave pestaggio avvenuto nel centro storico di Sassari nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi.
Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso del Santissima Annunziata con diverse fratture al volto e ricoverato in Rianimazione. Già ieri le sue condizioni sono migliorate: i carabinieri lo hanno sentito ma il suo racconto è ancora molto confusionario e dovrà essere interrogato appena starà meglio.
Intanto le indagini proseguono con l'acquisizione delle immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.
(Unioneonline)