Diventa operativo il nuovo acquedotto al servizio di Putifigari.

Sono ormai alle battute finali i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica che prenderà il posto delle vecchie tubature soggette a continue rotture grazie a un investimento di circa 740 mila euro per la sostituzione integrale del tratto più critico di circa 4,5 chilometri.

Per la giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma la prima connessione della nuova condotta adduttrice.

Un secondo collegamento sarà effettuato nei prossimi giorni per non creare eccessivi disservizi durante le manovre di disconnessione delle vecchie tubature e collegamento delle nuove. Per l’esecuzione dei lavori, infatti, occorrerà interrompere il flusso idrico di adduzione al serbatoio del Comune di Villanova Monteleone, al servizio anche di Putifigari, a partire dalle 15 fino al termine dell’intervento: l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nel serbatoio fino al loro esaurimento.

Il Comune di Putifigari è attualmente alimentato attraverso una derivazione dalla rete di distribuzione del comune di Villanova Monteleone, che costituisce pertanto un ramo secondario, lungo circa 8 km, derivato dalla linea di adduzione che trae origine dall’impianto di potabilizzazione “Temo”.

Con il lavoro in corso verranno sostituiti circa 4,5 chilometri della condotta idrica, fortemente condizionata ormai dall’usura del tempo. Il finanziamento di circa 740 mila euro permetterà di riqualificare il tratto di condotta che parte da Villanova Monteleone sino alla sponda del fiume Temo.

Grazie a questo intervento verrà eliminata la dipendenza del Comune di Putifigari dalle oscillazioni di pressione dovute al collegamento con la rete di Villanova: la diramazione partirà infatti da un partitore in pressione, posizionato lungo la condotta di adduzione proveniente dalla vasca di Monte Minerva, eliminando l’asservimento alla rete distributrice di Villanova. L’intervento permetterà di rendere più stabile e meno soggetta a sbalzi di pressione e ad interruzioni l’alimentazione di Putifigari. «È un traguardo importante e molto atteso che restituisce dignità al nostro territorio», dice la sindaca di Putifigari Antonella Contini. «Ringrazio Abbanoa, il suo presidente Giuseppe Sardu e l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici per un risultato che è il frutto dell’attenzione riservata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e alla Regione Sardegna alle problematiche della nostra comunità».



