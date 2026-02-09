La Compagnia Barracellare di Bono potrà disporre, dora in poi, del nuovo mezzo Toyota Hilux 2.8 acquistato grazie ad un finanziamento della Regione. Alla cerimonia di consegna erano presenti il capitano dei barracelli Giammichele Nurra assieme ad alcuni componenti, l’amministrazione comunale con il sindaco Michele Solinas e don Massimo, il parroco che ha benedetto il mezzo. L'allestimento forestale di qui è dotato il nuovo veicolo rappresenta una soluzione innovativa per la lotta agli incendi boschivi, grazie all'impiego di una motopompa ca4 multi-giranti. Questo sistema è studiato per affrontare scenari di incendi ad alta temperatura, dove il controllo della propagazione richiede l'uso intensivo di acqua per abbattere l'energia termica. La motopompa ca4 multi-giranti è in grado di erogare fino a 415 litri al minuto, con una pressione massima di 30 bar. Questa potenza consente di intervenire efficacemente anche in situazioni particolarmente critiche. L'uso di lance americane multi-ugelli regolabili permette di suddividere il getto d'acqua in modo ottimale, aumentando sia la precisione che l'efficacia dell'irrorazione sull'incendio. L'allestimento antincendio forestale comprende una cisterna da 600 litri, tubazioni semirigide leggere e una motopompa ca3 a 4 giranti da 22 chilogrammi. Il sistema consente interventi rapidi con portata regolabile tra 30 e 70 litri/minuto, aumentando fino a 300 litri/minuto e superando dislivelli di oltre 300 metri, se necessario. Il modulo antincendio di cui è dotato il pik up consegnatoci e’ il più potente montato sull’intero territorio regionale. Oltre alla dotazione antincendio il mezzo è provvisto di uno spargisale e di una lancia spazzaneve rendendolo ancora più versatile.

