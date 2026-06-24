Prosegue anche in Sardegna la migrazione di esponenti leghisti verso il nuovo partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Colore verde padano da circa 17 anni, l'esponente della Lega Nord, Antonio Scano, noto Nenne, consigliere comunale a Stintino e in seguito assistente del consigliere regionale Ignazio Manca, ha deciso di aderire a Futuro Nazionale, la creatura politica che cresce nei numeri e nei sondaggi.

«Era da qualche anno che il mio cuore mi chiedeva di lasciare la Lega, il partito in cui militavo sin dal dicembre 2009, periodo che mi ha visto ricoprire il ruolo di consigliere comunale per la Lega Nord Sardinia nel quinquennio 2012-2017 e, successivamente, assistente dell'onorevole Ignazio Manca del gruppo Lega presso il Consiglio Regionale della Sardegna nel biennio 2022-23», dichiara Nenne Scano.

«Oggi questa scelta e decisione, mi ha portato ad esercitare un diritto garantito dalla Costituzione italiana ovvero quello di dissociarmi da un partito ed associarmi, in piena libertà personale, ad una nuova formazione politica, quale appunto "Futuro Nazionale " del Generale Vannacci e contribuire alla sua crescita e radicamento nel nostro territorio, in Sardegna ed in Italia».

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