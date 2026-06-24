il concorso
24 giugno 2026 alle 11:33aggiornato il 24 giugno 2026 alle 11:34
Nulvi, vince 50mila euro al Lotto spendendone quattroLa dea bendata ha baciato un fortunato giocatore nel punto vendita di Corso Vittorio Emanuele
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Nulvi fortunata per un giocatore del 10eLotto. L'uomo, o la donna, ha vinto 50mila euro, nel concorso di ieri, martedì 23 giugno.
La dea bendata ha baciato l'anonimo che, come informa Agipronews, spendendo solo 4 euro, ha vinto l'importante cifra giocando un "9" Oro.
Teatro della vincita il punto vendita in Corso Vittorio Emanuele. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi da inizio anno.
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