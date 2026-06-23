Nella giornata di domenica 21 giugno si è tenuto a Santa Cristina di Paulilatino il IV Congresso Nazionale di Liberu, che è coinciso anche con i festeggiamenti per il decimo anniversario della nascita del partito.

Nel corso della mattinata sono state ospiti le delegazioni di Repùblica, Sardigna Natzione, Sardegna Chiama Sardegna, Corona de Logu, Partito dei Progressisti, Rifondazione Comunista Sardegna, CSS – Sindacadu de sa Natzione Sarda, Sardegna Palestina. Le delegazioni, rappresentate dai loro massimi esponenti, hanno portato i saluti a Liberu e confermato la volontà di proseguire un rapporto di collaborazione consolidato da anni.

Nel pomeriggio gli iscritti del partito, a seguito del dibattito politico, hanno eletto democraticamente i rappresentanti degli organismi dirigenti nazionali che guideranno Liberu per i prossimi quattro anni. Alla carica di Segretario Nazionale è stato eletto Pier Franco Devias. Alla Direzione Nazionale sono stati eletti Francesca Pireddu, Francesco Guccini, Gigi Carreras. Per la Commissione di Garanzia gli eletti sono Cesare Contu, Simona Floris e Mauro Dessì.

Nelle prossime settimane ogni sezione dovrà eleggere i propri nuovi segretari locali, e in seguito in ogni provincia verranno eletti i Rappresentanti Territoriali che andranno ad integrare il Consiglio Nazionale del partito. Le sfide politiche che attendono Liberu sono tante e complesse ma, con l’aiuto di tutti gli iscritti e simpatizzanti e collaborando con le tante organizzazioni affini, siamo certi di riuscire a portare avanti con energia e determinazione le nostre battaglie in difesa degli interessi del popolo sardo. Un sentito ringraziamento alla Segretaria uscente Caterina Tani, ai consiglieri nazionali uscenti Samuele Mereu, Elia Puddu, Mauro Dessi e Salvatore Sechi e ai tanti militanti e iscritti che in questi anni hanno dedicato le loro energie alla crescita del partito.

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