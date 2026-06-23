L’aeroporto di Cagliari a partire da oggi rafforza i collegamenti con la Francia grazie ai nuovi voli EasyJet per Bordeaux e Nizza, due destinazioni strategiche che avvicinano la Sardegna ad alcuni dei territori più dinamici e attrattivi d’Europa, ciascuna con due frequenze settimanali.

Bordeaux, capitale mondiale del vino e città in forte espansione economica e universitaria, rappresenta un mercato particolarmente interessante per lo sviluppo di nuovi flussi turistici e professionali. Nizza, cuore della Costa Azzurra, è una delle mete europee più apprezzate per turismo ed eventi internazionali.

Con queste due nuove destinazioni, salgono a 8 i collegamenti diretti operati da easyJet sullo scalo di Cagliari.

«L’avvio dei collegamenti con Bordeaux e Nizza rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale dell’Aeroporto di Cagliari», afferma il direttore commerciale di Sogaer David Crognaletti. «Siamo estremamente soddisfatti che easyJet continui a investire sul nostro scalo con queste due importanti destinazioni estive, dopo la recente apertura della rotta annuale su Basilea».

«Con l’avvio dei nuovi collegamenti da Cagliari verso Bordeaux e Nizza rafforziamo ulteriormente la connettività internazionale della Sardegna – afferma Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet, - offrendo oltre 1,3 milioni di posti da e per l’Isola questa estate. Queste aggiunte confermano il nostro impegno nel collegare in modo sempre più capillare Italia e Francia».

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata