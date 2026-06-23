Incidente stradale, ad Alghero, in via Don Minzoni: tre i mezzi coinvolti. Le vetture coinvolte sono una macchina, una moto ed una betoniera. 

Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco, i feriti erano già sottoposti ai controlli dei sanitari trasportati al pronto soccorso. Non sono gravi. Sul posto polizia locale e 118.

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