Violento temporale a Ittiri nel pomeriggio, dove la furia dell'acqua e della grandine hanno provocato diversi disagi nelle strade del paese. Il nubifragio, dopo le temperature afose, ha abbattuto qualche albero e in località Bainza Manna è stata bloccata la strada.

Diverse le segnalazioni e variazioni al traffico. Alberi divelti anche lungo la carreggiata e disagi in alcune abitazioni rimaste allagate. In pochi istanti sono stati scaricati 10 millimetri di pioggia. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari intervenute nelle abitazioni allagate e per mettere in sicurezza le carreggiate a seguito del crollo di alcuni arbusti.

La morsa del grande caldo africano e la furia dei temporali di calore proseguiranno per tutta l'intera settimana. L'allerta per il caldo e le precipitazioni era stata segnalata dalla protezione civile, con possibilità di rovesci pomeridiani.

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