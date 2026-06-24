La Chiesa del Carmelo di Sassari sarà eretta a Santuario diocesano. La celebrazione si terrà il prossimo 12 luglio, alle ore 19, e sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Ordine Carmelitano.

Diventando Santuario, la Chiesa del Carmelo, il cui rettore è padre Salvatore Asta, diventa il primo Santuario Carmelitano della Sardegna. Il riconoscimento premia un luogo, divenuto nel tempo centro di evangelizzazione e meta di tanti fedeli che venerano la Madonna del Carmine, ma anche la comunità carmelitana, impegnata in prima linea nel rendere l’edificio sacro uno spazio di accoglienza e spiritualità.

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