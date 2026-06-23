Scorribande notturne di motorini e moto a forte velocità, al centro e alla periferia, un fenomeno che a Porto Torres sta creando un clima di esasperazione e paura per la quiete pubblica e per la sicurezza.

Una vera piaga tra sgasate improvvise e impennate di moto smarmittate, dalla mezzanotte e fino alle quattro del mattino con raduni e rumori sotto le abitazioni che rendono la situazione invivibile per i residenti. Un incubo estivo con alcuni gruppi di giovani e giovanissimi che si riversano in strada trasformando i quartieri in piste da corsa, tra scorribande, schiamazzi e totale spregio delle regole. Le zone calde dove si concentrano i rodei dei motorini sono viale Delle Vigne, via Tramontana e centralissima Corso vittorio Emanuele.

«Nella zona di via della Libertà e via Tramontana, ma anche nella litoranea, è un continuo viavai di motorini. Impossibile tenere le finestre aperte, siamo costretti a barricarci in casa con i climatizzatori accesi, che non è proprio il massimo. Devo dire che generalmente, dopo che si chiamano i carabinieri, queste scorribande cessano, ma siamo sempre intorno alla mezzanotte», lamentano gli abitanti della zona. Le moto scorrazzano in piena notte anche nella via Sassari, e in corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città, dove sfrecciano a velocità elevate trascurando i disagi che procurano ai residenti. A decine le segnalazioni che arrivano alla centrale dei carabinieri. «Non so cosa realmente che cosa si possa fare, ma il fatto che dopo che chiamiamo i carabinieri, dove mi sono recata per far presente la situazione ormai insostenibile, all'improvviso finisce tutto, mi fa pensare che un po' di prevenzione si potrebbe fare, senza aspettare il delirio della mezzanotte», spiega una residente della zona 167 che chiede da tempo di fermare quella che è diventata una vera e propria piaga urbana.

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