Tutela del territorio: a Sennori nasce il Comitato della Biodiversità della RomangiaUn passo fondamentale per tutelare attivamente il territorio
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L’Amministrazione comunale di Sennori e l’Assessorato all’Agricoltura, in vista della futura realizzazione del Parco della Biodiversità de “Sa Conza Ezza” e di concerto con l’Agenzia Laore, convocano un appuntamento pubblico per giovedì 25 giugno alle 18.30 nella sala consiliare del municipio.
L’obiettivo principale dell’incontro è la costituzione ufficiale del Comitato della Biodiversità della Romangia, un passo fondamentale per tutelare attivamente il territorio. Sennori e l’intera Romangia conservano un patrimonio straordinario di flora e fauna nelle valli, nelle aree fluviali, boschive e nelle zone retrodunali.
Questo ecosistema è però talvolta messo a rischio da attività umane non rispettose dell’ambiente. Il neonato Comitato della Biodiversità della Romangia concorrerà a salvaguardare le specie a rischio attraverso azioni concrete: censimento delle specie da preservare: una mappatura della ricchezza, come i vitigni storici (es. il Girò, lo Zirone o il Moscato Sorso-Sennori), i capperi spontanei che crescono sulle pareti di tufo calcareo, “su busucciu” e gli esemplari di fauna selvatica che nidificano nel territorio.
Inoltre si prevede la figura del Contadino Custode: un ruolo chiave per gli agricoltori che prenderanno in custodia una pianta specifica, indicandola e curandola, per consentire agli altri di prelevare il materiale per la propagazione.