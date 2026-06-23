Fiamme a Sorso, 5 ettari in fumo: l’incendiario condannato a 6 anniUn 55enne giudicato responsabile di aver appiccato un rogo nel 2020. Decisiva la testimonianza di un testimone oculare
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Cinque anni e dieci mesi. È la sentenza decisa, oggi in tribunale a Sassari, contro un 55enne, accusato di aver provocato l'incendio, nel luglio 2020, di 5 ettari di terreno nella zona Li Buttangari nell'agro di Sorso.
Nel processo è stata fondamentale la testimonianza di una persona che avrebbe visto il lancio, da una macchina, di un pezzo di carta fumante.
La giudice Monia Adami ha disposto per l'uomo anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre a rinviare gli atti alla procura perché indaghi per falsa testimonianza su una persona coinvolta nei fatti contestati. Il pm Giovanni Dore aveva sollecitato in discussione una condanna a 8 anni e 3 mesi di reclusione. A difendere l'uomo l'avvocato Giovanni Policastro.