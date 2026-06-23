Incidente stradale ad Alghero, in via Don Minzoni, di fronte alla stazione ferroviaria.

Secondo una prima ricostruzione, un motociclista algherese di 40 anni si era fermato per consentire l’attraversamento di un pedone quando è stato tamponato da un’Opel Astra condotta da un uomo di 80 anni residente a Olmedo. L’urto ha scaraventato il motociclo sulla corsia opposta, dove è finito contro una betoniera che stava transitando in quel momento. Il centauro è rimasto incastrato tra il mezzo pesante e la moto, riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso, e il personale del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale civile di Alghero per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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