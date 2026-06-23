Cocaina ed eroina. Sono le sostanze di cui era in possesso un nigeriano fermato ieri notte dalla polizia locale a Sassari nel centro storico.

Gli agenti hanno notato il comportamento sospetto dell'uomo che, alla vista delle forze dell'ordine, ha cambiato direzione. I poliziotti l'hanno raggiunto per poi procedere con la perquisizione. Nascosto nei pantaloni hanno trovato un involucro al cui interno vi erano 44 palline termosaldate con le sostanze citate per un peso complessivo di circa 11 grammi.

La giudice Monia Adami ha disposto per l'uomo, incensurato, la convalida dell'arresto e l'obbligo di firma tre volte a settimana al comando di via Carlo Felice. Il pm è Antonio Piras, Giuseppe Onorato l'avvocato difensore.

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