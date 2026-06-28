La Asl di Sassari avvia il servizio di Guardia Medica Turistica, un servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste del nord ovest della Sardegna. I primi ambulatori ad aprire saranno quelli di Stintino e Castelsardo che saranno attivi da lunedì 29 giugno. Nelle prossime settimana e’ prevista anche l’apertura delle Guardie turistiche di Alghero e Platamona. si tratta di strutture sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente. Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento. Lunedì 29 giugno aprono le Guardie mediche Turistiche di Stintino presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti. Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10 alle 18. Martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 17.30. A Castelsardo in via Porto Turistico 78 accanto al 118 con orario di apertura, lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10 alle 18.Martedì e giovedì dalle 10.30 alle 17.30.

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