Eroina nelle mutande. Ieri gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato ad Alghero un 45enne già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno intercettato all’altezza della zona del cimitero: alla loro vista, l’algherese ha provato ad allontanarsi con il monopattino venendo presto raggiunto e bloccato.

La perquisizione ha rivelato la presenza di dieci ovuli di eroina, del peso di più di 100 grammi, nascosti dentro un calzino negli slip. Nella casa dell’indagato sono stati poi trovati un bilancino di precisione e sostanza da taglio.

Il 45enne è stato condotto oggi in tribunale a Sassari per l’udienza di convalida dove era difeso dagli avvocati Elisabetta Udassi e Marco Cubeddu mentre l’accusa era rappresentata dalla pm Maria Paola Asara.

Il giudice Poalo Bulla ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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