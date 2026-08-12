Proseguono senza sosta le attività inerenti il decoro urbano di Burgos, con l'obiettivo di garantire la cura e la piena fruibilità degli spazi pubblici. In queste settimane sono stati eseguiti interventi in diverse aree del paese, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati e alle zone interessate da criticità legate alla pulizia e alla vivibilità. Le attività sono state pianificate attraverso un lavoro di squadra tra l'amministrazione, l'ufficio tecnico comunale e il Corpo Forestale.

Tra le tante aree interessate figurano alcune strade, segnalate dal Corpo forestale di vigilanza ambientale dove sono stati effettuati interventi per facilitarne l'accesso dei mezzi di pronto intervento. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Tilocca, è quello di garantire risposte tempestive e coordinate alle criticità legate al decoro urbano, e alla gestione delle emergenze su tutto il territorio.

Per il primo cittadino un’attenta programmazione consente di concentrare le attività nelle aree maggiormente esposte, attraverso interventi coordinati e un costante monitoraggio. «Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi mesi, - assicura Tilocca- sarà nostra cura, informare i cittadini sugli interventi fatti, nonché nell'ascolto quotidiano, cercando, con la collaborazione di tutti, di ottenere il miglior risultato possibile».

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