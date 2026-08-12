Aperta al traffico, oggi a Sassari, la strada che collega via Nino Giagu e via Giuseppe Di Vittorio nel quartiere di via Luna e Sole. Si tratta della parte principale del progetto da oltre 3 milioni e 400mila euro, realizzato coi finanziamenti dell’allora Rete metropolitana, al cui posto adesso vi è l’Unione dei Comuni del Nord Ovest Sardegna. L'arteria, che si trova sopra il PalaSerradimigni, comporterà, insieme ad altri passaggi in itinere, alla revisione della viabilità dell'area alleviando il volume di traffico in piazzale Segni, e aree limitrofe, del 40% circa.

L'opera è stata inaugurata stamattina, alla presenza del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dell’assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu, della dirigente apicale dell’Unione dei Comuni e segretaria generale del Comune di Sassari, Giovanna Solinas, e del dirigente di Palazzo Ducale che segue le opere finanziate e progettate dalla Rete metropolitana, Gianni Pisoni.

L'idea di base, nata ai tempi dell'ex sindaco Gianfranco Ganau, e proseguita dal suo successore, Nicola Sanna, che trovò i finanziamenti, era collegare in modo diretto via Milano con via Luna e Sole attraversando via Vardabasso, la stessa via Giagu prima di congiungersi con via Di Vittorio.

«Si tratta di un passo fondamentale per continuare a vedere realizzarsi la città di domani, dove la viabilità soprattutto nelle zone di accesso al centro abitato e nelle zone in espansione ha la funzione di rendere Sassari più accogliente, fruibile, accessibile e inclusiva», ha affermato il sindaco Mascia. Per l’assessore Rizzu «sarà fondamentale integrare questa nuova arteria nel sistema viario urbano, anche attraverso la realizzazione di adeguate connessioni con le nuove costruzioni a uso abitativo, direzionale e commerciale che sono sorte o che sorgeranno in quella zona».

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