Ancora un atto vandalico ai danni delle strutture realizzate per proteggere il delicato sistema dunale di Alghero.

A denunciarlo è l’assessore comunale all’Ambiente Raniero Selva, che sui social ha pubblicato le immagini della staccionata divelta e danneggiata nella spiaggia di Maria Pia: «Si sono divertiti a demolire la staccionata per la salvaguardia dunale. Non è la prima volta», scrive l’assessore, esprimendo amarezza per un episodio che costringerà ancora una volta il Comune a intervenire per ripristinare una struttura installata a tutela dell’ambiente.

«Vandalismo, maleducazione, poco rispetto per il lavoro che si fa o imbecillità», commenta Selva. Il problema, infatti, non riguarda soltanto il danno materiale, ma anche la necessità di impiegare nuovamente risorse e personale per rimediare alle conseguenze di comportamenti incivili. La staccionata sarà comunque sistemata. «La ripristiniamo – assicura l’assessore – ma dà fastidio rincorrere chi non rispetta il bene comune».

Nessuna intenzione, però, di fermare gli interventi di tutela e riqualificazione: «Andiamo avanti con determinazione e continuiamo a migliorare la nostra città».

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