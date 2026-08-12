Lascia l’abitazione per andare a mangiare al piano di sopra dalla madre e viene arrestato. A giustificare quanto successo, ieri a Ittiri, è la misura degli arresti domiciliari a carico del 43enne, disposta per lui tempo fa dal giudice per un reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto prescrive la legge, l’uomo non avrebbe potuto lasciare i confini della sua casa, neppure per raggiungere quella dei genitori, che stanno al piano superiore. Nemmeno la motivazione alimentare, cioè andare a pranzo dai familiari, come in questo caso, era giustificata.

E così, quando i carabinieri si sono presentati nella dimora del 43enne per verificare che stesse rispettando la misura, accertata l’assenza non hanno potuto far altro che arrestarlo anche se si trovava un paio di metri più su.

Oggi in tribunale a Sassari si è tenuta l’udienza di convalida dove l’indagato, difeso dal legale Piero Bertorino, doveva rispondere del reato di evasione. Il giudice Paolo Bulla ha convalidato l’arresto ma mantenuto i domiciliari. La pm era Maria Paola Asara.

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