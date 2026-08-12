La manifestazione “Suoni & Sapori - Musiche, Folklore e Sapori della Tradizione Isolana” si conferma un evento di grande richiamo per Olmedo che si promuove e promuove la Sardegna. Grande pubblico per i concerti di Tazenda e dei Collage all’anfiteatro Matteotti. Suoni&Sapori incassa anche quest’anno il plauso di residenti e visitatori che per due giorni hanno letteralmente invaso Olmedo. Centrata la finalità con la quale nasce questa manifestazione, ovvero quella di promuovere cibo, tradizioni e folklore mettendo insieme produttori, artisti e artigiani in quella che si trasforma in una festa nella festa.

L’assessorato alla Cultura, guidato da Gianluca Pinna, è riuscito anche in questo 2026 a proporre un’iniziativa che ha richiamato nel paese del Coros tantissimi turisti che hanno potuto immergersi nelle tradizioni enogastronomiche e in quelle artigianali, godendo del miglior folklore e di un’atmosfera che il villeggiante cerca da quando mette piede sull’Isola. Protagonisti artigiani, panificatrici, ricamatrici di tessuti, intrecciatori di cestini che hanno dato vita alla XXIII edizione di “Olmedo Produce”, alla mostra del pane giunta alla XXXVI edizione, organizzata dal comune insieme all’associazione Turistica Pro Loco di Olmedo e ad “Assazos” con la sua XI edizione. Tantissimi gli stand posizionati in vari punti: dal cuore del paese, alle vie centrali fino a quelle più piccole che hanno proposto, ognuno, cibi differenti ampliando così la scelta degli avventori. Punto fermo della manifestazione tradizione e folklore.

Ad inaugurare la due giorni, l’apertura della Mostra del Pane ospitata nella caratteristica chiesetta romanica di N.S. di Talia. Apprezzati i balli dei gruppi folk così come in tanti hanno atteso il passaggio dei Mamunthones e Issadores di Mamoiada (presenti sabato 8 agosto) e dei S’Attitudu Osincu di Bosa (domenica 9 agosto). A chiudere in bellezza i due concerti che hanno arricchito entrambe le serate e riempito l’anfiteatro Matteotti, altro luogo protagonista della festa dove è stata allestita la mostra dei mezzi agricoli. Nella serata di sabato sono stati i Tazenda ad infiammare il pubblico con il loro spettacolo dal vivo “Campo Unificato Tour”, e la voce di Serena Carta Mantilla, olmedese di nascita. E poi la sera del 9 agosto ancora pienone e tanti applausi per I Collage che hanno regalato al pubblico di “Suoni & Sapori” il concerto del loro tour estivo Live in Sardegna 2026.

«Sono state due giornate intense ma siamo davvero soddisfatti per l’apprezzamento che “Suoni&Sapori” raccoglie edizione dopo edizione – ha affermato Gianluca Pinna, assessore alla Cultura del Comune di Olmedo. Siamo convinti che questa manifestazione sia un veicolo straordinario di promozione non solo per il nostro paese che si apre agli altri comuni del territorio e al turismo ma anche per le tradizioni isolane».

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