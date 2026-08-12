Uno spazio dedicato alla sosta di camper e autocaravan per il 14 e il 15 agosto a Sassari. Lo ha previsto il Comune per venire incontro al prevedibile grande afflusso di pubblico, in particolare di turisti e visitatori, previsto per la Faradda, tra due giorni.

L’area di parcheggio, in grado di ospitare 40 mezzi, si trova tra via Pirandello e via Bellini, e sarà riservata a camper e autocaravan dalle 8 di venerdì 14 agosto fino alla mezzanotte di sabato 15. Durante questo periodo sarà istituito il divieto di fermata per tutti gli altri veicoli negli stalli interessati, che saranno delimitati con l’apposita segnaletica temporanea.

Venerdì 14 agosto, dalle 18, partirà da piazza Castello la Discesa dei Candelieri, l’evento di maggior richiamo del capoluogo turritano, al termine di una giornata che prevede le vestizioni dei ceri dal primo mattino nelle varie sedi gremiali.

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