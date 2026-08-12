Al via i lavori di restauro dell’edificio scolastico De Amicis, la storica scuola elementare di Porto Torres, destinata a diventare un Polo culturale, un luogo multifunzionale in grado di dare offrire nuovi spazi agli archivi della biblioteca comunale, ad uno student hub e all’Università delle Tre Età, con possibilità di rappresentare concerti e spettacoli di musica.

Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori da 1 milione e 75mila euro, risorse in parte coperte da fondi comunali, è il Consorzio stabile Italcentro con sede legale a Roma, che ha affidato in subappalto alla ditta Sirimed srl i lavori in programma dal 17 agosto al 14 novembre, dalle 7.30 alle 16.30, con predisposizione di una ordinanza di interdizione della sosta nell’area perimetrale dell’edificio scolastico per effettuare i lavori di ristrutturazione completa della facciata.

Il provvedimento firmato dal dirigente dell’Area Polizia locale, John Fois, prevede il divieto di transito pedonale nei marciapiedi nei lati perimetrali delle vie Azuni, via Carducci, dove è stabilito anche il divieto di sosta. L’area interdetta verrà segnalata anche apposita segnaletica. Il crono programma dei lavori stabilisce che debbano essere conclusi entro 4 mesi, con il risultato di avere nella disponibilità della comunità un caseggiato in sicurezza e capace di accogliere gli studenti, un’opera che rientra nel piano strategico più ampio di sviluppo e valorizzazione dell’area storica di Monte Agellu, con il suo complesso monumentale della Basilica di San Gavino, una delle zone oggetto di intervento dell’abbattimento delle barriere architettoniche in corso lungo il tratto che conduce alla piazza Marconi, oggetto di intervento.

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