Un nuovo murale arricchirà la facciata dell’edificio comunale che ospita la compagnia barracellare, in via Pitzalis. La giunta comunale, con la deliberazione numero 73 del 7 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha autorizzato la realizzazione dell’opera proposta dall’artista Giuseppe Zichi. L’intervento rappresenta un’occasione per valorizzare uno spazio pubblico attraverso l’arte, trasformando la facciata della sede barracellare in un nuovo elemento di caratterizzazione del paese.

Il murale sarà realizzato a titolo completamente gratuito, come omaggio dell’artista al proprio paese natale, senza alcun impegno economico per il Comune. La proposta, accompagnata dal relativo bozzetto, è stata valutata positivamente dall’amministrazione, che ha ritenuto l’intervento migliorativo rispetto all’attuale aspetto della facciata. L’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e senza creare ostacoli o pericoli per pedoni e automobilisti.

(Unioneonline/En.Ne.)

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