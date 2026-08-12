Lo spazio è quello suggestivo dell’Atrio Metropoli, davanti alla basilica di San Gavino dove luci e musica offrono uno spettacolo unico, una straordinaria atmosfera che accompagna la rassegna concertistica Musica & Natura organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme. Giovedì 13 agosto alle 21.30, farà da palcoscenico al concerto dell'Ars Musicandi Ensemble, formazione che riunisce musicisti di grande esperienza in un progetto dedicato alla valorizzazione del repertorio cameristico e barocco.

Protagonisti della serata saranno i solisti Marco Ligas, violino, Stefano Angius, oboe, Tony Chessa, flauto, e Michele Nurchis, clavicembalo, impegnati insieme all’ensemble d’archi nell'interpretazione di due autentici capolavori di Johann Sebastian Bach: il concerto per violino e oboe in re minore Bwv 1060R e il celebre Quinto Concerto Brandeburghese Bwv 1050, pagine che rappresentano tra le più alte espressioni dell'equilibrio formale, della ricchezza contrappuntistica e dell'invenzione melodica del compositore.

Nel dialogo continuo tra gli strumenti solisti e l'ensemble emergeranno tutta la vitalità e la straordinaria modernità della scrittura bachiana, dove ogni voce contribuisce alla costruzione di un tessuto sonoro di rara eleganza. Il violino, l'oboe, il flauto e il clavicembalo si alterneranno e si intrecceranno con naturalezza, dando vita a un continuo scambio di idee musicali nel quale virtuosismo, precisione tecnica e profonda sensibilità interpretativa si fondono in perfetto equilibrio. Il progetto Musica & Natura si svolge a cura del direttore artistico Donatella Parodi, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della Pubblica istruzione e Beni Culturali, dal Comune di Porto Torres, dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude e Trigu e dalla Fondazione di Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento di promozione culturale, partecipazione e conoscenza del territorio.

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