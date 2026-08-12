Sequestrati oggi a Sassari circa 10mila giocattoli contraffatti e non conformi ai requisiti di sicurezza. A confiscare i giochi sono stati, in un’operazione congiunta, l’agenzia delle Dogane e il nucleo operativo speciale commercio del comando di polizia locale del capoluogo turritano.

L’attività ha avuto luogo in una media struttura di vendita del territorio comunale, dove gli operatori hanno scoperto i giocattoli destinati alla commercializzazione ma senza che avessero i requisiti. Il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di frode nell’esercizio del commercio e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’intervento appare di stretta attualità dopo il recente ferimento di un bambino in Francia, colpito dall’esplosione di un gioco della tiplogia squishy, e che ha riportato ustioni al volto e al torace. Allo stesso modo nel cosentino sono stati sequestrati circa 1600 giocattoli non sicuri.

© Riproduzione riservata