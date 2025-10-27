Ritorna a Stintino la tradizionale festa di “Su mortu mortu” , il culto dei defunti in Sardegna vissuto in un’atmosfera di condivisione e convivialita’. Ad ospitare l’evento sarà il Museo della Tonnara in collaborazione con l' assessorato alla cultura e i cittadini per una quarta edizione in programma da oggi, lunedì 27 ottobre, e fino al 31 ottobre. L’iniziativa prevede, dal 27 al 29 ottobre un Laboratorio di dolcezze con preparazione dei dolci della tradizione (mattina e pomeriggio) presso la sede della associazione Autogestita Torre Falcone. Giovedì 30, dalle 15.30, al Mut verrà allestito un laboratorio di intaglio zucche e creazione di decorazioni; venerdì 31 si darà inizio al tradizionale “ Dolcetto e Scherzetto” con i bambini mascherati che doneranno i dolcetti (papassini,pirichitti e biscotti) ai nonni e agli anziani di Pozzo San Nicola e centro di Stintino. Dopo la consegna dei dolci, a partire dalle 17.30, al Museo della Tonnara si apre la serata per una merenda in maschera. Il programma di ottobre è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune stintinese e il Mut, la Comes cooperative Mediatiche sarde e i cittadini di Stintino.





