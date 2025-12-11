Il Comitato di Quartiere di Fertilia lancia un duro appello contro i ritardi nei lavori di ripristino dell’asfalto dopo la sostituzione delle condotte idriche deteriorate. Secondo il presidente Mario Oggianu, l’estenuante lentezza di Abbanoa starebbe aggravando una situazione di degrado già pesante per residenti e attività. A preoccupare il comitato è soprattutto l’interruzione delle operazioni negli ultimi giorni: i mezzi impiegati nei lavori, parcheggiati nel piazzale Trento, sarebbero stati rimossi durante il periodo di piogge, lasciando l’area in condizioni critiche.

«Non vogliamo pensare che Abbanoa intenda lasciare Fertilia in questo stato proprio durante il periodo natalizio», afferma Oggianu, che si rivolge direttamente alle istituzioni. Il Comitato chiede infatti un intervento immediato del Prefetto di Sassari e del sindaco di Alghero per scongiurare un ulteriore peggioramento. «Non vogliamo trascorrere le festività in queste condizioni. È inaccettabile». La richiesta è netta: accelerare i lavori, ripristinare le strade e restituire dignità e sicurezza a una comunità che da settimane attende risposte.

