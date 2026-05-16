Apre nel comune di Usini lo “Sportello Rurale” voluto dall’amministrazione comunale a favore degli operatori economici del settore agricolo e agroalimentare.

Il progetto, di cui è capofila il Comune di Ittiri e vede associati i Comuni di Uri e Usini, nasce con l’obiettivo di informare (sui bandi, finanziamenti) e supportare gli operatori del comparto agricolo e agroalimentare nello sviluppo delle proprie produzioni e il sistema della ristorazione collettiva, in un’ottica di integrazione tra le attività.

L’operatore incaricato sarà a disposizione il giovedì con orario 9.30-11, presso il Municipio - 1° piano.

Il progetto operativo, uno dei sei a livello regionale a essere risultato ammesso in graduatoria e finanziato, denominato “Sportello Territoriale di Sviluppo del Sistema Rurale e Opportunità di Crescita dei Comuni di Ittiri, Uri e Usini”, in data 12 novembre 2024 era stato approvato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale per il prosieguo degli interventi finalizzati all’istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna.

Dopo l’espletamento delle procedure previste, finalmente da giovedì 21 maggio anche Usini avrà questo importante servizio informativo e di supporto per gli agricoltori.

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