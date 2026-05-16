A Muros sono iniziati i lavori di demolizione della storica scuola elementare, un luogo che ha rappresentato per generazioni un punto di crescita, ricordi e vita quotidiana.

Un passaggio che porta con sé emozione e un pizzico di nostalgia, ma che guarda al futuro. Al suo posto sorgerà il CeRiP – Centro Riabilitativo Polifunzionale, una struttura moderna e fondamentale per il territorio, pensata per offrire servizi di riabilitazione e supporto a tante persone e famiglie. Un investimento concreto nella salute, nell’inclusione e nella qualità della vita.

“Ogni cambiamento importante porta con sé memoria e responsabilità. Demolire un edificio così simbolico non è mai semplice, ma siamo convinti che dalle demolizioni possa nascere qualcosa di bello”, ha detto il sindaco di Muros, Federico Tolu. - Qui costruiremo un luogo che saprà prendersi cura delle persone, dando nuova vita a uno spazio che continuerà a essere al servizio della comunità.”

Muros saluta un pezzo della sua storia, ma lo fa con la consapevolezza di costruirne una nuova, fatta di opportunità, cura e futuro.

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