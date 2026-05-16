Un'auto è stata danneggiata da una bomba carta lanciata alle prime ore del mattino di oggi in via Don Sturzo, ad Alghero.

L'ordigno artigianale ha danneggiato la vettura parcheggiata lungo la via mandando in frantumi i vetri di alcune finestre. Non si registrano feriti.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, allertati dagli abitanti della via, ha evitato danni ulteriori. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Alghero. 

(Unioneonline)

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